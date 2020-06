Problemi alla Tim nel Foggiano: gravemente danneggiato cavo in fibra ottica di elevata potenzialità trasmissiva

In merito ai disservizi delle ultime ore, l'azienda Tim fa sapere che un cavo in fibra ottica di elevata potenzialità trasmissiva è stato gravemente danneggiato a seguito di un atto vandalico, in località Segezia a pochi chilometri da Foggia.

L’episodio ha avuto ripercussioni sui servizi telefonici di rete fissa e mobile anche nei comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Biccari, Bovino, Deliceto, Faeto, Foggia, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Sant'Agata di Puglia, Troia.

Le operazioni per la riparazione del cavo da parte dei tecnici dell’azienda sono in corso e, salvo imprevisti, il ripristino dei servizi è stimato entro questa sera. TIM ha presentato denuncia alle autorità competenti.