Il 2018 ha il volto della piccola Elizabeth Pia: è lei la prima nata a Foggia

Tutti gli indizi portavano al 2 gennaio, ma invece Elizabeth Pia Romano (2,770 kg) ha pensato bene di regalare una doppia gioia ai suoi genitori e di mettere il record a Foggia e in provincia dei nuovi nati nel 2018.

La nascita è avvenuta alle 2.47 presso il reparto ‘Ostetricia’ degli Ospedali Riuniti per la gioia di mamma Annalisa Ruberto (lavora in un fast food) e di papà Nicola (corriere) - di 27 e 28 anni - e del fratellino Leonardo di 16 mesi: “Io ed Elizabeth ringraziamo tutti per il pensiero siete in tanti. Grazie di cuore a tutti e buon anno” il post di Annalisa su Facebook.