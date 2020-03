"Adesso ci siamo anche noi". Sindaco comunica il primo contagio e sbotta: "Gente in giro per milla scuse, ora basta"

Il sindaco di Troia Leonardo Cavalieri ha comunicato alla sua città il primo caso di contagio non legato alla Rsa San Raffaele, dove invece si sono registrati oltre venti casi positivi al Covid-19 tra pazienti e operatori sanitari. "Adesso ci siamo anche noi, quindi, più di prima, dobbiamo stare attenti"

Dopo aver sbarrato finanche l'accesso alle panchine, oltre che ai giardini pubblici, il primo cittadino sbotta contro gli irresponsabili e frena alcuni compartamenti che vanno nella direzione opposta alle misure anticontagio: "E' inammissibile vedere gente in giro per mille scuse, la spesa, il cane, la farmacia. Adesso basta".

Cavalieri non usa mezzi termini: "Non ci saranno misure morbide per chi non rispetta le regole, tant'è che già alcuni cittadini sono stati sanzionati". Il governatore locale ribadisce che il rischio contagio è altissimo: "Tu che non rispetti potresti essere responsabile di un contagio.

Il nostro nemico è un virus, è invisibile ed è mortale, e tu non sei più furbo né intelligente! State a casa!