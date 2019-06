Prima dell'Alba, Salvo Sottile racconta la notte "al limite" delle strade battute dalla Mafia foggiana

Prima dell'Alba 'La Rampa', il programma in onda su Rai 3 a cura di Salvo Sottile che va alla scoperta dell'universo notturno in tutte le sue declinazioni, dai lavori più insoliti alla perdizione del crimine, dalle battaglie delle forze dell'ordine ai luoghi del diverimento by night, fino alle più nascoste trasgressioni, arriva a Foggia.

In una delle sei puntate (la prima è andata in onda il 17 giugno), con il consueto approccio attento, giornalistico e mai giudicante, in questa nuova stagione il giornalista-conduttore racconterà la notte "al limite" delle strade battute dalla Mafia Foggiana, attraverso la testimonianza di una madre che ha perso il figlio e un pentito di mafia che si è rifiutato di uccidere un giudice