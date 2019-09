Borgo Mezzanone, ok al presidio fisso dei vigili del fuoco. Il prefetto: "Innalziamo lo standard di sicurezza"

Un presidio fisso dei vigili del fuoco a Borgo Mezzanone. Sarà attivato dal prossimo 23 settembre, su iniziativa del Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, d'intesa con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, un presidio fisso, H24, del 115 presso il CARA di Borgo Mezzanone.

L'attivazione del servizio, fortemente voluta e stimolata dal Prefetto, è stata resa possibile grazie ad una convenzione sottoscritta presso il Ministero dell'Interno, tra il Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione e quello dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Con tale importante presidio di soccorso pubblico si è voluto innalzare lo standard di sicurezza in un'area in cui insiste, oltre al centro governativo di accoglienza, uninsediamento abusivo di migranti - la cosiddetta 'pista' - già interessata in passato da diversi incendi che hanno purtroppo avuto, in alcuni casi, gravi conseguenze e alcune vittime.