VIDEO | Due agenti per il presidio della ‘legalità’, ma il personale della polizia locale è carente

Sul presidio della polizia locale, che il sindaco Landella ha ribattezzato “della legalità”, l’agente Stefano Berardino, in rappresentanza della Uil Flp, evidenzia la carenza “cronica” del personale a disposizione del comando e della città: “Gli operatori di polizia locale a Foggia dovrebbero essere 350 ma effettivi ne siamo 170, di cui 46 ancora part-time”, che in tre anni dovrebbero però passare a full-time. Nel frattempo due operatori dovranno presidiare al mattino e alla sera la zona: “Sicuramente il comando si adopererà per poter garantire qui il servizio ma con non poche difficoltà” ha aggiunto e concluso Berardino.