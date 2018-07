Irrompe in una pizzeria per rapinarla ma viene preso a bastonate e acciuffato: in manette pluripregiudicato

Arrestato dalla Polizia di Stato un pluripregiudicato cerignolano, Domenico Dipaola, di anni 26, per rapina a mano armata, porto di arma clandestina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

E' accaduto a Barletta. Intorno all’una della scorsa notte, mentre il personale di una pizzeria della periferia barlettana era impegnato nelle pulizie del locale, il 26enne, con il volto travisato da una maglietta, è entrato arma in pugno e ha iniziato a minacciare un dipendente, chiedendogli di consegnare il denaro contenuto nella cassa; data la resistenza della vittima, il rapinatore scarrellava l’arma e premeva più volte il grilletto, non avvedendosi però che l’otturatore era già aperto. Approfittando di tale circostanza, il titolare della pizzeria lo ha colpito in testa con un bastone, mettendolo in fuga.

Inseguito da due titolari del locale, Dipaola è riuscito a guadagnare una viuzza attigua, dove aveva parcheggiato la sua Fiat 500 a cui, preventivamente, aveva tolto le targhe e, mentre era intento a rimontare le targhe sulla sua auto, raggiunto dai due inseguitori, è stato bloccato con l’ausilio di un Agente di Polizia libero dal servizio, che, avendo udito le urla degli uomini, si era avvicinato.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Trani a disposizione dell’autorità giudiziaria.