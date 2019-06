Il Prefetto in ospedale per incontrare l'agente investito ad un posto di blocco: "Massimo impegno per individuare i responsabili"

Il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha fatto visita, questa mattina, agli Ospedali Riuniti di Foggia, all’operatore della Polizia Locale di Foggia rimasto ferito la scorsa notte nel corso di un servizio interforze di controllo del territorio.

Insieme a lui, il Questore, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Foggia. Nell’occasione, il Prefetto, alla presenza del Sindaco Landella, ha manifestato solidarietà all’operatore rimasto ferito, esprimendo vivo apprezzamento per l’attività quotidianamente svolta con dedizione, professionalità e spirito di servizio, da tutti gli operatori di polizia per assicurare la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica nel territorio provinciale. Ha, inoltre, assicurato l’impegno massimo delle Forze dell’Ordine per l’individuazione dei responsabili; fatto per il quale sono in corso serrate attività d’indagine.