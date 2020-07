Vittima racconta il furto del borsello: "Si erano appostati, ho acciuffato e consegnato io il ladro ai carabinieri"

Sull’arresto avvenuto alcuni giorni fa a Manfredonia, quando due giovanissimi (uno dei quali 16enne) hanno messo a segno il furto di un borsello, interviene la vittima di furto per alcune precisazioni in merioto alla nota stampa diffusa, sulla vicenda, dall’Arma dei carabinieri.

“Sento doveroso quale parte lesa e giusto, fare alcune precisazioni, con la premessa che trattasi di furto con tecnica dell'appostamento, non di una banale distrazione: infatti i due ladri si sono, tra l'altro, introdotti in proprietà privata”, precisa l’uomo. “Non vi è stato alcuna rincorsa da parte dei carabinieri nei confronti del primo fuggitivo in quanto dopo la caduta, lo stesso ‘malcapitato’ ha ripreso subito la corsa e braccava nuovamente il ladro, consegnandolo successivamente ai carabinieri che nel frattempo sopraggiungevano sul posto.

“Alle autorità giunte sul posto, sono state fornite indicazioni sul tragitto intrapreso dal complice e descrizione dello stesso: i due infatti si dividevano a pochi metri di distanza da dove è stato braccato il primo, e purtroppo le ricerche non sono state attivate immediatamente, ma solo dopo circa un’ora (dopo aver confermato il riconoscimento con il riscontro fotografico, in una zona dove è zeppo di locali con telecamere)”, continua.

“Nel frattempo ho attivato personalmente la localizzazione gps di uno dei due cellulari (il primo perso dai ladri durante la fuga è stato recuperato da un amico, consegnato poi alla stazione carabinieri e riconsegnatomi). Ho fornito così la posizione del telefono ancora smarrito alle autorità per agevolare l’eventuale localizzazione del ladro e della refurtiva. La refurtiva è stata ritrovata in parte in un garage dove il secondo ladro (minorenne) ha condotto le autorità”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, nota dolente: “La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata in parte. Attualmente non risultano ancora ritrovate le chiavi di una autovettura e lo stesso cellulare su cui è stata attivata la localizzazione, per i quali ho postato anche un annuncio di smarrimento su facebook, nella vana speranza di ricerca con esito positivo. Tante volte bisogna mantenere la calma ed il controllo anche in situazioni particolari come quella descritta”.