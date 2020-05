Cronaca San Severo / Via Risorgimento

Rimprovera comitiva chiassosa, ispettore di polizia accerchiato e aggredito sotto casa: grave episodio a San Severo

Per l'uomo, 40enne in forza del reparto prevenzione crimine, un trauma contusivo alla mano destra, escoriazioni diffuse e trauma all’apparato genitale. Per il fatto, identificati e arrestati due giovani classe 1991, denunciato un 14enne