VIDEO | Abuso di alcol e droga alla guida: "Fenomeno diffuso tra i giovani e Foggia non fa eccezione"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

5466 pattuglie impiegate, 16778 conducenti controllati con precursore o etilometro, 12545 contesti elevati, 72 sanzioni (in leggero calo rispetto al 2016) elevate per guida in stato di ebbrezza, sette per guida sotto stupefacenti, 242 incidenti rilevati, di cui undici mortali, 61 veicoli sequestrati, due persone arrestate e 116 denunciate. Sono questi alcuni numeri dell'attività della polizia stradale in provincia di Foggia presentanti ieri dal comandante della distaccamento della polstra di San Severo, Michele Nardella: "Cerchiamo di reprimere questi comportamenti sanzionando le condotte illecite, ma ci conforta il dato che rispetto al 2016 c'è stato un leggero calo di contravvenzioni, questo vuol dire che l'azione di contrasto svolto dalla polizia stradale ha sortito qualche effetto"