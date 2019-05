Giro di auto rubate a Cerignola: polizia ne cerca una e ne trova due (entrambe riconsegnate ai proprietari)

Sono state riconsegnate ai rispettivi proprietari, le due autovetture rubate e recuperate nella giornata del 21 maggio, dagli agenti del Commissariato di Cerignola, nel corso di un servizio di controllo del territorio per il contrasto ai reati predatori nell'agro ofantino.

I poliziotti, nella mattinata, ricevevano la segnalazione della sala operativa, la quale indicava le coordinate di un’Alfa Romeo Stelvio appena rubata. Gli agenti si mettevano subito alla ricerca del veicolo e giunti in via Pavoni, percorrevano a piedi vari tratturi, giungendo in un appezzamento coltivato ad ulivi, qui rinvenivano, oltre alla Stelvio segnalata, anche un una Fiat Panda rubata qualche giorno addietro. Entrambi i mezzi venivano restituiti ai rispettivi proprietari.