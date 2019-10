Raffica di multe sul Gargano: oltre 3mila infrazioni nel paese di San Pio per potenziali 190mila euro

Oltre 3mila infrazioni contestate nei mesi di agosto e settembre, per un potenziale introito di € 190.000. E', in breve, il bilancio dell'attività della Polizia Locale su San Giovanni Rotondo, dove proseguono senza sosta i servizi di controllo sul territorio per prevenire e reprimere abusi di ogni genere.

Nel dettaglio, all'esito di controlli edilizi/ambientali sono stati accertati 3 manufatti abusivi, ricadenti tutti in Zona Agricola, sottoposta in alcuni casi a particolari vincoli. I responsabili sono stati denunciati alle Autorità Giudiziaria e/o amministrativa. In materia di controlli annonari, invece, sono state elevate 11 infrazioni, per un totale di 11mila euro, a carico di commercianti titolari di autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, per aver effettuato operazioni di vendita in aree interdette in violazione al Regolamento Comunale per il Commercio.

Per alcuni (recidivi) si è attivata la procedura amministrativa per la sospensione del titolo autorizzativo. In materia di controlli sulla raccolta differenziata e controlli ambientali in genere, sono state accertate 16 infrazioni a carico di cittadini responsabili di comportamenti non conformi all'Ordinanza Sindacale N° 99/2018 che disciplina, appunto, la raccolta differenziata.