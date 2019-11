Polizia Locale presidia piazza Cesare Battisti: basta 'parcheggi selvaggi'

La Polizia Locale ha presidiato, nel week-end, l'area pedonale di piazza Cesare Battisti, negli ultimi tempi diventata sede di 'parcheggi selvaggi' a due passi dal Teatro Giordano.

La presenza della pattuglia, infatti, ha evitato il passaggio e la sosta di auto nella zona. "Possibile che in questa città per fare rispettare anche le regole più semplici sia necessaria la presenza della Polizia Locale?", domanda la UIL Polizia Locale di Foggia. "Oltre 150 sono state, infatti, le multe elevate negli ultimi mesi tra via Oberdan, vico Al Piano e piazza Cesare Battisti. Ma il senso civico di molti nostri concittadini dove è andato a finire?"