VIDEO | Giuseppe, l'angelo in divisa che ha salvato la vita di un uomo: "Ho capito subito che ci stava lasciando"

"Ho visto l'autovettura parcheggiata in modo anomalo e mi sono avvicinato. E' lì che ho realizzato che le condizioni del conducente erano stato drammatico". Esordisce così l'agente di Polizia locale in servizio mercoledì sera in zona Incoronata e che, per puro caso, si è trovato a salvare la vita ad un uomo. L'anziano conducente della vettura era in coma glicemico: esanime e riverso sul volante della sua auto, sarebbe bastato qualche minuto di troppo per fallire l'impresa. "Ho fatto tutto in pochissimi minuti" dice D'Alessio, raggiunto dalle telecamere di Foggiatoday.