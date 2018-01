Vedono polizia e fanno inversione: alla guida un ragazzo senza patente e con un coltello nel giubbotto

Nella nottata odierna, agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce hanno denunciato C.A., foggiano classe 1997, per reati in materia di armi. Gli agenti in servizio di controllo straordinario del territorio, hanno notato un’autovettura che ha effettuato una inversione di marcia a pochi metri dal posto di controllo, pertanto hanno provveduto a bloccare l’auto con i suoi due occupanti.

Il conducente, che ha mostrato segni di nervosismo, era sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita. Durante la perquisizione personale a suo carico, gli agenti, all’interno della tasca destra del giubbotto, hanno rinvenuto un coltello con apertura a scatto. Inoltre, l’auto è risultata sprovvista di copertura assicurativa.

C.A. è stato denunciato in stato di libertà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente mentre per le violazioni al Codice della Strada sono state rilevate le sanzioni amministrative del caso con contestuale fermo e sequestro dell’autovettura.