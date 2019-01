Police, il cucciolo dagli occhi dolci salvato dagli angeli in divisa sulla Foggia-Cerignola

Si chiama Police perché é stato salvato dalla polizia autostradale mentre vagava sulla Statale 16 Foggia-Cerignola. La prontezza dei due agenti ha evitato che il cucciolo dagli occhi dolci finisse proprio sotto la loro auto.

Ora il piccolo Police è ospite dell'associazione Guerrieri con la Coda nella "Casa di Angelo" in Corso Giannone 2 a Foggia e cerca una famiglia che lo adotti per sempre: "Police è uno dei pochi fortunati che è riuscito a scampare alla morte in autostrada. In Italia si contano almeno 1.000 cani morti sulle strade italiane. Molta gente ha trovato la morte per scansare animali abbandonati sulle strade. Oggi mi sento di ringraziare a nome di tutti gli animalisti i due agenti della polizia stradale dell'autostrada per averci donato Police il cucciolo dagli occhi dolci" afferma il presidente Anna Rita Melfitani.