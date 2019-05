Borgo Mezzanone e l'emergenza ghetto sul tavolo della Prefettura (con il capo Dipartimento per Immigrazione Michele Di Bari)

L'emergenza ghetto 'ex pista' di Borgo Mezzanone sarà al centro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in programma domani mattina, alle ore 11, nella sede della Prefettura di Foggia.

All'incontro sarà presente il neo eletto capo del Dipartimento per le Libertà Civili e lmmigrazione del Ministero dell'Interno, il mattinatese Michele di Bari. Durante l'incontro, verranno prese in esame tutte le problematiche che riguardano l'insediamento spontaneo denominato "ex pista" adiacente al C.A.R.A. di Borgo Mezzanone.

Al Comitato parteciperanno il Procuratore della Repubblica di Foggia, i rappresentanti della Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Foggia, il sindaco del Comune di Foggia, il Commissario straordinario del Comune di Manfredonia, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, i rappresentanti dell'Aeronautica Militare, del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Campania-Molise-Puglia­ Basilicata e dell'Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata.