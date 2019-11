Cassonetti incendiati al Quartiere Ferrovia, preso il piromane: fermato con 8 accendini in tasca

Incendi e danneggiamenti dei cassonetti per i rifiuti per le strade di Foggia. Sono stati numerosi i raid messi a segno nelle ultime settimane in vari quartieri cittadini. In considerazione dei ripetuti atti vandalici, la Polizia Locale di Foggia ha posto in essere una capillare attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla repressione di questo genere di atti vandalici.

Successivamente al danneggiamento di quattro cassonetti dei rifiuti in via Podgora avvenuto lo scorso 15 ottobre, la capillare attività di indagine posta in essere dagli operatori con l'ausilio delle telecamere della videosorveglianza ha portato alla identificazione di un cittadino del Marocco di 45 anni. Al momento del controllo, avvenuto tre giorni dopo l'incendio dei cassonetti, l'uomo tentava la fuga ma veniva subito fermato dagli operatori di Polizia Locale che riscontravano tra gli oggetti in possesso del 45enne anche 8 accendini.

Lo scorso 6 novembre, invece, il personale della Polizia Locale di Foggia in assetto S.A.D., su segnalazione di un cittadino, identificava un uomo di 57 anni che, lo scorso 28 ottobre, alla guida di un autocarro, danneggiava in modo grave una "campana" per la raccolta differenziata del vetro, in via Don Luigi Sturzo a Foggia. L'uomo è stato sanzionato ai sensi dell'art 15 del Codice della Strada e segnalato all'ente proprietario del raccoglitore per il risarcimento del danno. L’assessore alla Polizia Locale, Cinzia Carella, esprime la più viva soddisfazione per l’operato degli agenti evidenziando che "tali attività vengono poste in essere in un contesto di crescente carenza di organico che risulta più che dimezzato rispetto ai parametri previsti dalla Legge Regionale per la città di Foggia quale capoluogo di provincia con ampia estensione territoriale ed elevato numero di abitanti".