La pioggia 'mette alla prova' Foggia: decine di auto in panne in città, box e strade allagate

E' stata una serata impegnativa, quella di ieri sera, per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia e le guardie Era Ambiente, chiamati per far fronte ai numerosi disagi causati dai violenti acquazzoni che, in rapida sequenza, si sono abbattuti su Foggia.

La pioggia abbondante ha causato, come spesso accade, l'allagamento del sottopasso di via Scillitani: qui i vigili del fuoco sono intervenuti per due auto in panne, mettendo in salvo quattro persone, tre (tra cui una donna incinta) rimaste bloccate in un'auto, e un ragazzo nell’altra. Un altro intervento di soccorso è stato portato a termine dagli uomini del 115 lungo viale Europa, dove 7 auto con diverse persone all’interno erano rimaste bloccate in un metro di acqua circa.

La zona della 'Macchia Gialla' ha registrato ancora danni: numerosi garage allagati in viale Europa e in via Lussemburgo, dove è stato richiesto l'intervento delle guardie Era Ambiente, mentre in via Monsignor Farina si è registrata la caduta di alcuni rami di alberi in strada. Disagi per gli utenti della strada anche sul ponte di via Bari, allagata la vicina area di via Leopardi.