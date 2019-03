Blitz di 'Striscia la Notizia' alle palazzine gialle, l'ironia di Pinuccio: "Benvenuti alla spa di Borgo Mezzanone"

“Una spa, con tanto di cascate e camminamenti rilassanti”. La mette sull’ironia (amara) Pinuccio, l’invitato di ‘Striscia la Notizia’ che ieri, su chiamata di uno dei referenti di Italia in Comune, Francesco Paolo Gentile, ha fatto visita ai residenti delle palazzine gialle di Borgo Mezzanone.

Come raccontato già su queste colonne, al centro del racconto andato in onda ieri sulla seconda rete Mediaset c’è lo stato di degrado in cui vivono le famiglie foggiane allocate anni or sono in via Borsellino ed alle prese con una situazione strutturale (ed ora anche igienico-sanitaria) divenuta a dir poco insostenibile. Praticamente vivono nella fogna. E lo scenario è acuito dalla rottura dei tubi avvenuta durante un intervento dei tecnici comunali. Ciliegina sulla torta, l’Amiu qualche giorno fa avrebbe consegnato loro tutine e scope ai residenti per pulir da soli (qui la notizia).

“Hanno detto che loro il colera non se lo vogliono prendere” afferma Giulia. Ovviamente le famiglie non ci pensano minimamente a provvedere. “E’ venuta anche l’Asl a fare un sopralluogo ed ha confermato lo stato di criticità dal punto di vista igienico sanitario”. Oltre alle presenza di rifiuti speciali, che dovrebbero essere smaltiti con una procedura ad hoc. Questa è la situazione attuale lì.

Non è la prima volta che la cronaca foggiana occupa le reti nazionali. Dopo il trasporto scolastico dei bambini rom e l’emergenza abitativa, ecco che a far rizzare i capelli agli inviati di Mediaset vi è un altro caso finito a “farsa”: la Spa di Borgo Mezzanone. Peccato che di relax, musica soft e tisane non vi sia nemmeno l’ombra.