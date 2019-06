Benvenuti alla stazione di Manfredonia, dove i treni passano solo d’estate: “Funziona come i lidi”

Una stazione “nuova, bella”, ma dove non passano i treni. “Funziona come i lidi, solo d’estate”. Con la sua proverbiale ironia l’inviato di Striscia la Notizia Pinuccio è tornato in Capitanata, a Manfredonia per la precisione.

Teatro di uno dei tanti paradossi di una terra bellissima quanto controversa come il Gargano. Sì, perché a Manfredonia c’è una stazione “stagionale”, dove i treni passano soltanto d’estate.

Ma perché? Pinuccio ricorda che la stazione rientrava nel “Patto per la Puglia”, che prevedeva la realizzazione del Treno-tram. Un progetto che avrebbe dovuto collegare Manfredonia, Foggia e Lucera, per il quale era stato previsto un investimento di 50 milioni. Il progetto, tuttavia, si è arenato nei mesi scorsi, perché si trattava “di una tecnologia non omologata”, come ha spiegato l’assessore regionale ai trasporti Giovanni Giannini, rendendo insufficiente la cifra stanziata.

E quindi, la stazione di Manfredonia resta una incompiuta, animandosi solo per tre mesi all’anno. Dopo di che il binario “muore”, e per studenti, lavoratori pendolari, per approdare a Foggia si rende necessario l’uso degli autobus, con conseguente dilatazione dei tempi e un aumento dell’inquinamento. Anche l’hub di smistamento dei bus che avrebbero dovuto favorire il collegamento con gli altri comuni del Gargano resta inutilizzato. “A questo punto suggeriamo l’installazione di ombrelloni e gazebo, come se fosse un lido”, ironizza Pinuccio, lanciando poi un appello alle istituzioni: “Lo Stato e la Regione riprendano in considerazione il progetto, perché il Gargano è totalmente isolato. Regaliamo innovazione a un territorio che ne ha bisogno”.