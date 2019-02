Dopo il terribile spavento, Pietro sorride e ringrazia i suoi angeli: "Ora sto bene"

"Salve, adesso sto bene ed è tutto apposto, nulla di grave. Ora sto a casa tranquillo e sereno. Grazie alla Polizia Locale, ai Carabinieri ed ai sanitari che mi hanno soccorso per l'aiuto datomi e soprattutto alla fan page Voce di Foggia che non mi ha fatto sentire solo e a tutta la stampa che si è preoccupata per me. Vi ringrazio di cuore a tutti".

Questo il commento di Pietro, il ragazzo colto da malore la sera del 24 febbraio in via Nievo a Foggia, e immediatamente soccorso da Luigi e Leonardo, rispettivamente sovrintendente di Polizia Locale e appuntato dei Carabinieri.

Pietro aveva avvicinato i due uomini in divisa chiedendo aiuto, ma subito dopo era svenuto. Era stato soccorso e assistito fino all'arrivo di una ambulanza del 118, che lo avev trasportato d'urgenza al pronto soccorso.