Si finge cliente ma tenta rapina in gioielleria: fugge a mani vuote dopo colluttazione col titolare

Solo, disarmato e a volto scoperto. Avrebbe agito così, un uomo sulla trentina, che nella tarda mattinata di ieri ha tentato una rapina ai danni della gioielleria 'New Gold' di Pietramontecorvino.

Il fatto è successo prima di mezzogiorno: l'uomo è entrato nell'esercizio commerciale fingendosi un cliente, salvo poi minacciare il titolare presente, intimandogli di consegnare denaro e preziosi. Al diniego dello stesso è iniziata una colluttazione a mani nude (senza gravi conseguenze per entrambi) che ha portato il rapinatore alla fuga. A mani vuote. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere della zona per risalire all'identità dell'autore del gesto.