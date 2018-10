"Grazie Miggiano", ora Manfredonia ha un nuovo comandante dei Carabinieri: è il Capitano Zago

Nei giorni scorsi è avvenuto il cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Manfredonia. Il capitano Andrea Miggiano, giunto qui nel settembre 2014 e che va a Venezia, ha lasciato il posto al capitano Piergiuseppe Zago.

Il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, rivolge al capitano Miggiano “la più sincera gratitudine, a nome della comunità sipontina, per la capacità investigativa e per l’impegno quotidiano profuso, affrontando con determinazione vari nodi critici del territorio e riuscendo a risolverli o, comunque, a ridimensionarli, garantendo la sicurezza e la civile convivenza tra i cittadini” e gli augura “tutte le gratificazioni e i successi che la sua professionalità e la sua umanità meritano, per l’incarico a cui è stato chiamato”.

Al nuovo comandante, il capitano Piergiuseppe Zago, che era comandante della Compagnia di Gubbio e che nei mesi scorsi è stato anche insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine equestre di San Silvestro Papa, il primo cittadino di Manfredonia rivolge “un saluto di benvenuto, innanzitutto, a testimonianza del rispetto della nostra comunità verso il Comando che rappresenta, e il migliore augurio di buon lavoro”. Il sindaco Riccardi, inoltre, assicura “il fermo proposito dell’Amministrazione comunale di continuare a collaborare, per il bene della collettività, assieme all’Arma dei Carabinieri e quello di proseguire nello sviluppo della cultura della legalità, per quanto di competenza, per salvaguardare le legittime aspirazioni di vivere e lavorare in pace e sicurezza”.