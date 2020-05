Le telecamere di La7 nel quartiere Texas. Russi su batteria non autorizzata: "Chiedo scusa, ma era per la Madonna"

A poche ore dall'inizio del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, indetto in via straordinaria dal prefetto di Foggia, a San Severo, la questione relativa alle 'batterie' non-autorizzate fatte esplodere al quartiere 'Texas' continua a tenere banco sulle reti nazionali.

Del caso, si sono occupate le telecamere La7 di 'Piazza Pulita', nella puntata andata in onda ieri sera. La vicenda si può brevemente riassumere in pochi passaggi: durante l'esplosione delle 'batterie' per la festa della Madonna del soccorso (evento non autorizzato perchè ogni manifestazione era vietata per via dell'emergenza sanitaria in corso) in una diretta facebook il genero di Russi fa una dedica: "Anche per te 'Cocciò', assassinato a fine 2018 nel salone di un barbiere. "Il fuoco era dedicato alla Madonna, tutto il quartiere ha fatto la colletta, io ho fatto una diretta su Facebook e ho dedicato anche il fuoco a mio suocero, ma io però"

Durante l'accensione delle batterie si crea, inevitabilmente, un pericoloso assembramento che viene duramente criticato dal sindaco di San Severo, Francesco Miglio. Il figlio di Michele, Antonio Russi, interveniene in una diretta fb per negare tutto, chiarisce che i fuochi non erano dedicati alla memoria del padre e minaccia gravemente il primo cittadino (per quale viene assegnata immediatamente la scorta).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'inviato Max Andretta ricostruisce l'accaduto, si reca nel quartiere Texas e raccoglie la testimonianza di Antonio Russi: "Io chiedo scusa su questa cosa a nome mio e di tutte le persone che lo hanno fatto per la Madonna e non per mio padre"