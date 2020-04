Il pianto di Tutolo, lacrime in diretta fb. Tutta "colpa" di un agricoltore: "Ha donato le sue 600 euro, grazie galantuomo"

Piange in diretta Facebook il sindaco di Lucera Antonio Tutolo. Quando parte il collegamento è già in lacrime mentre ripone una lettera nella busta, prende fiato, rimugina e dopo un minuto parla ai suoi concittadini commosso: "Nulla di negativo, anzi, sono felice".

Era amareggiato per quelle persone che avevano presentato domanda per i buoni spesa o per il pacco alimentare pur non avendone bisogno, ma qualcosa lo ha piacevolmente stupito. "Questa mattina un mio amico mi manda un messaggio e mi dice che lui il suo contributo di 600 euro come libero professionista lo voleva mettere a disposizione di chi non sa come fare. Non mi ha sopreso, perché lo conosco: non ha il cuore d'oro, di più. Sono tornato a casa e ho trovato una persona, un agricoltore di Lucera, che non vuole che si faccia il suo nome. Mi ha consegnato questa busta, dentro ci sono i 600 euro che anche lui ha ricevuto dal governo. Mi ha emozionato - dice il sindaco Tutolo condividendo con i suoi concittadini e con tutti coloro che lo seguono la gratitudine per il gesto dell'uomo - Per fortuna ci sono tante bellissime persone che in maniera assolutamente anonima hanno messo in una busta questi 600 euro e li hanno dati a me per i bisogni che stiamo cercando di soddisfare. Grazie di cuore a questo galantuomo"