"C'è un grosso petardo inesploso davanti ai garage": paura in via Belmonte, a San Severo

Un grosso petardo inesploso è stato trovato, questo pomeriggio, davanti ad alcuni garage privati, in via Belmonte, a San Severo.

A notare la presenza del 'botto' sono stati i residenti della zona, che hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco e alla polizia. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che ha bonificato e messo in sicurezza la zona.

Il petardo, poi, è stato preso in consegna da una ditta specializzata della città, che provvederà a renderlo inoffensivo in luogo protetto. Si ricorda di non raccogliere mai petardi inesplosi da terra, e di segnalare la presenza di botti potenzialmente pericolosi al 115 o ai numeri di pronto intervento.