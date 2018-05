A fuoco nella notte rimessa per piccole imbarcazioni a Peschici: l'incendio è doloso

Potrebbe essere doloso l'incendio avvenuto, nel corso della notte, ai danni di una struttura adibita a rimessaggio e custodia di piccole imbarcazioni situata sulla Marina di Peschici. Il rogo è divampato intorno alle 4.30 circa del mattino e, in breve tempo, ha avvolto l'intera struttura, di proprietà di una casalinga della cittadina garganica.

Sul posto èstato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Vico del Gargano, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Al momento, non si esclude che l'accaduto possa essere di origine dolosa: benchè non siano state trovate tracce evidenti di liquido infiammabile o altro tipo di innesco, infatti, le fiamme sarebbero partite dall'interno della struttura e una finestra del deposito è risultata forzata.