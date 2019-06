Comune garganico nel mirino: dopo l'auto di un consigliere comunale, brucia anche quella della Protezione Civile

Non sono state trovate tracce evidenti di dolo, ma sulla natura dell'incendio che ha interessato la scorsa notte un'auto della Protezione Civile del Comune di Peschici ci sono pochi dubbi.

Il fatto è successo intorno alle 2 della scorsa notte, in via Solferino, dove il mezzo - una Tata Xneno - era parcheggiata negli appositi stalli. Le fiamme sono partite dalla ruota posteriore destra e solo il tempestivo intervento dei titolari di una vicina pizzeria, che hanno spento le fiamme con mezzi di fortuna, ha evitato danni maggiori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno bonificato la zona. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Solo poche settimane fa, sempre a Peschici, un altro incendio ha interessato l'auto del consigliere comunale Jonathan Caputo. Al momento non sembrerebbero esserci collegamenti tra i due episodi. Indagini in corso.