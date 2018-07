Auto in fiamme a Peschici: brucia la Panda di una casalinga in via del Maestrale

A fuoco l'auto di una casalinga 38enne, a Peschici. Il fatto è successo intorno alle 3, in via del Maestrale, dove il mezzo - una Fiat Panda - era regolarmente parcheggiato. Ancora da accertare le cause del rogo: sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, ai quali la donna ha dichiarato di non avere nemici, nè di aver ricevuto minacce. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.