Incendio a Peschici, due auto distrutte in viale Kennedy: rogo di origine dolosa

Potrebbe essere di natura dolosa l'incendio auto avvenuto la scorsa notte, a Peschici, dove in viale Kennedy è andata distrutta dalle fiamme una BMW Serie 1 di proprietà di una donna di 36 anni, libera professionista del posto.

Il fatto è successo intorno alle 2 della scorsa notte. Il rogo, subito esteso, ha coinvolto anche un secondo mezzo - una Toyota Urban Cruiser - parcheggiato nelle immediate vicinanze. Sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, che hanno bonificato e messo in sicurezza la zona, ma non hanno individuato tracce evidenti di liquido infiammabile o inneschi. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è servita da telecamere.