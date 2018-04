Peschici, 49enne arrestato per maltrattamenti nega ogni accusa: "Con mia madre solo litigi verbali"

In merito alla notizia apparsa lo scorso 14 aprile, dal titolo “Maltrattava e minacciava di morte la madre 80enne per futili motivi: arrestato”, l'avvocato Potito Marucci, legale difensore del 49enne coinvolto precisa come "il signor Orlando Carbonelli già in sede di interrogatorio di garanzia ha negato ogni addebito nei suoi confronti e l’ulteriore attività di indagine proverà che le accuse sono infondate".

"È opportuno ribadire - prosegue - che già dagli atti che hanno portato all’arresto non è emerso che il mio assistito abbia 'più volte percosso' l’anziana madre, circostanza non veritiera sia dall’inesistenza di certificati medici che dalle dichiarazioni rese dalla signora la quale ha testualmente riferito che non gli ha mai alzato le mani'. Tuttavia sono emersi solamente litigi verbali, se pur violenti, derivanti soprattutto dal carattere irascibile dello stesso e dalla sua situazione economica precaria, essendo da tempo privo di attività lavorativa”.