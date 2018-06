Peschici, fanno saltare bancomat in corso Garibaldi: ladri scappano col malloppo

E' ancora da quantificare il bottino del furto con esplosivo messo a segno la scorsa notte, a Peschici. Nel mirino dei malviventi, lo sportello bancomat della filiale di Banca Apulia, in corso Garibaldi. Ignoti, alle 4 circa, sono riusciti a far saltare in aria lo sportello automatico e ad accedere al cassetto contenente le banconote. Ancora da accertare, se i malviventi abbiano utilizzato gas acetilene oppure la cosiddetta 'marmotta'. A dare l'allarme, è stata una residente della zona, allarmata come altri per il 'botto': sul posto i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza dell'istituto. Indagini in corso.