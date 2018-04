Maltrattava e minacciava di morte la madre 80enne per futili motivi: arrestato

Violenze psichiche e fisiche nei confronti dell'anziana madre. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, i carabinieri della stazione di Peschici hanno arrestato il 49enne Orlando Carbonelli, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ Ufficio G.I.P. del Tribunale di Foggia. L’uomo, infatti, con condotte continuate e ripetute nel tempo, ha maltrattato la madre 80enne, sottoponendola a continue violenze fisiche e psicologiche. In particolare, nel corso di alcuni litigi per futili motivi, ha più volte percosso, ingiuriato e minacciato di morte l’anziana. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Foggia.