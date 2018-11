Pescatore disperso nel lago di Lesina: recuperata la barca, si continua a cercare

Ore di apprensione sul Gargano, per un pescatore disperso nel lago di Lesina. L'uomo, un 70enne originario di Ferrara, era uscito ieri mattina per una battuta di pesca nel lago, ma non ha più fatto rientro.

L'allarme è scattato nel pomeriggio, quando i familiari dell'uomo hanno iniziato a preoccuparsi per il mancato ritorno dell'uomo. Dopo le prime ricognizioni, è scattato il protocollo di ricerca con l'arrivo dei sommozzatori del 115 da Bari, il nucleo soccorso acquatico di Foggia e due squadre dei vigili del fuoco, dal comando provinciale di Foggia e dal distaccamento di Lucera.

Durente le ricerche, intorno a mezzanotte, è stata individuata la barca del pescatore ribaltata, ma dell'uomo nessuna traccia. Le ricerche continueranno in mattinata, quando verranno battuti anche i canneti ai margini del lago. Sarà utilizzato anche un elicottero per ricognizioni dall'alto.