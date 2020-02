Carabinieri setacciano l'ex Distretto Militare, perquisizioni a tappeto in via Fuiani: militari a caccia di armi e droga

Dopo il 'palazzone' dell'Ex Onpi e l'area del Campo degli Ulivi, tocca all'ex Distretto Militare passare al setaccio dei carabinieri. Da questa mattina, infatti, è in corso una capillare attività di perquisizione della struttura di via Fuiani, a Foggia, dove risiedono una quindicina di famiglie. Numerose pattuglie dei militari dell'Arma stanno setacciando i locali alla ricerca di eventuale stupefacente, armi o esplosivi. Impiegati anche i reparti speciali.