"La strada è pericolosa!". Sulla 'Via del Mare' si rischia ogni giorno: "In 25 anni mai visto la manutenzione ordinaria"

“Mi fa piacere che il presidente della Provincia Nicola Gatta abbia finalmente assegnato le deleghe e che ora possa dedicarsi in maniera più attenta a tutte le strade di Capitanata. Molti cittadini mi segnalano la pericolosità della Strada Provinciale 73, nota anche col nome di Via del Mare, in tutto il tratto”. Si esprime così l’onorevole del M5S Giorgio Lovecchio, interpellato da alcuni residenti ed automobilisti che più volte hanno rischiato un incidente sull’arteria che conduce alla riviera Sud.

Un'arteria lunga 25 km che si snoda dalla Masseria De Nittis in agro di Foggia alla Sp 141 presso Ippocampo. “La via è sprovvista di qualsiasi elemento della più elementare sicurezza - continua il deputato pentastellato - mancano la segnaletica orizzontale, le strisce a dividere le carreggiate, ormai del tutto sbiadite, manca l’illuminazione nei punti più critici e inoltre il manto e il fondo stradali sono completamente deformati. La strada è stata realizzata praticamente ex novo nel 1994. E da quel giorno, i cittadini e gli agricoltori della zona non hanno mai visto neppure la manutenzione ordinaria. Chiedo al presidente Gatta un tempestivo sopralluogo ed un intervento, da cantierizzare al più presto”.