Carella chiede perdono ai suoi figli piccoli: "Li ho privati dell'amore della loro madre, è insopportabile"

Chiede perdono ai figli e ai familiari tutti. Per il suo “gesto imperdonabile e irrimediabile”, Ferdinando Carella non si dà pace. E affida il suo messaggio - ribadito in ogni colloquio in carcere (dove lo stesso è ristretto), in un memoriale scritto e nelle lettere indirizzate ai figli e ai parenti della moglie – al suo difensore, l’avvocato Potito Marucci.

L’uomo accusato dell’omicidio della moglie Federica Ventura, chiede “perdono per il suo gesto” e “per il grande dolore che ha provocato, un dolore insopportabile e soffocante per aver privato ai suoi figli l'amore della loro mamma”. “Sono i suoi figli - spiega il legale - che gli hanno dato la forza di reagire quella notte, e di restare in vita. Ed è solo il loro pensiero che gli permette di andare avanti, pur consapevole che questo perdono, da parte loro, potrebbe non arrivare". Parole di pentimento, queste, che Carella fa seguire al tentativo di suicidio da lui messo in atto “e con il quale egli ha manifestato sin da subito il senso più inequivocabile del suo pentimento. Altrettanto inequivocabilmente - continua il legale - Carella contesta il reato di maltrattamenti a lui imputato, non accettando di essere descritto come un ‘padre padrone’, avendo lasciato libera la moglie di realizzare i suoi desideri a e avendo dedicato il suo lavoro e la sua vita alla costruzione di una stabile famiglia e alla crescita dei figli”.

Intanto, il 18 ottobre scorso, dinanzi al Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Foggia, si è celebrata l'udienza del procedimento a suo carico: Carella è imputato dei reati di maltrattamenti in famiglia e omicidio volontario nei confronti della moglie Federica Ventura, uccisa il 16 febbraio scorso, con diverse coltellate nella loro abitazione di viale Kennedy a Troia. All’udienza, i familiari della vittima, i centri anti-violenza “Telefono Donna” di Foggia e “Giulia e Rossella” di Barletta, e la Regione Puglia si sono costituiti parte civile. Nonostante il clamore suscitato dalla vicenda, l’avvocato Potito Marucci, difensore dell’uomo, ha voluto “mantenere in questi mesi il giusto riserbo, allo scopo di assicurare una serena attività di indagine”, oltre che “per il profondo rispetto dei figli (minorenni) della coppia, di entrambe le famiglie e della comunità locale”. Intanto, annuncia il legale, con l'ausilio del professor Sergio Caruso, Criminologo e Criminal Profiler - sta analizzando le incongruenze presenti nella vicenda con un approccio tecnico-scientifico, i cui risultati verranno esaminati nelle sedi deputate.