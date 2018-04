Perdite d’acqua: residenti segnalano, FoggiaToday ne parla e AqP interviene

La forza del web e dell’informazione trova riscontro nel doppio intervento di Acquedotto Pugliese in via Manfredonia e in via Francesco Paolo Parisi: due segnalazioni e altrettanti servizi video di FoggiaToday hanno prodotto un risultato fino ad allora insperato, ovvero l’intervento dei tecnici. Mesi e forse anche anni di telefonate e segnalazioni dei residenti erano rimaste inevase.

Successivamente ai due servizi video, il 7 aprile scorso, AqP aveva precisato: “Erano note all’azienda. In via Parisi il guasto riguarda il premistoppa di una saracinesca, organo che regolamenta il flusso nella rete. I tecnici erano già intervenuti nelle settimane scorse ma, purtroppo, il problema si è ripresentato. Una squadra è al lavoro in queste ore per ripristinare il regolare funzionamento del tratto di rete. La riparazione della perdita in Via Manfredonia presenta delle difficoltà sotto il profilo tecnico. L’intervento è stato pianificato nei prossimi giorni". E così è stato.