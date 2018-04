VIDEO | Da una perdita d'acqua una pozzanghera malsana: è lì da due anni ma nessuno interviene

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Una perdita di acqua datata. Sta lì, delimitata da apposita segnaletica, ma sta lì. In bella vista. Senza soluzione di continuità. Con grave danno alla mobilità di chi lì ci abita e ci lavora ma, soprattutto, con grave rischio igienico-ambientale. Siamo su via Manfredonia, incrocio con via di Montiuber

Qui da almeno due anni c'è una perdita di acqua (e siamo in perenne emergenza) che origina una pozzanghera malsana di 15 x 15 metri su una delle principali vie di uscita dalla città di Foggia. La situazione, ben nota agli enti competenti, è semplicemente degradante e genera colture di insetti e il proliferare di ogni genere di roditori.

Diverse le segnalazioni giunte nel tempo all'indirizzo di Acquedotto pugliese, Amiu e Polizia municipale. Tutto vano: il lago d'acqua putrida sta lì, con enorme sconforto di chi con quella zona è costretto a conviverci.