VIDEO | Foggia di fuoco, ora dà fastidio pure Parcocittà. D'Urso: "Avevo già ricevuto segnali"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Potrebbe esser stato il suo impegno per la rinascita di Parcocittà il motivo dell'atto intimidatorio avvenuto ieri sera in via Luigi Rovelli: "E' la prima cosa a cui ho pensato, da un anno è diventato un luogo di incontro, socializzazione, cultura e legalità". Ha mai avuto segnali? "Si, qualcuno sì, ovviamente sono ipotesi che vanno verificate". L'ex capogruppo del PD durante il governo Mongelli, quindi, non esclude che l'aver acceso i fari della legalità su quell'area possa aver indotto qualcuno ad incendiargli l'auto parcheggiata sotto la sua abitazione.