Tornano i 'Pattuglioni' nei quartieri periferici: controlli a raffica dal Candelaro al Carmine Vecchio, anche sugli autobus

Tornano i 'Pattuglioni' nei quartieri periferici di Foggia. Nell’ambito dell’attività di coordinamento tecnico dei servizi di contrasto alle forme di illegalità diffusa, lo scorso 21 gennaio è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i quartieri Candelaro, Borgo Croci, Comparto Biccari e Carmine Vecchio.

Al servizio hanno preso parte un equipaggio composto dagli agenti della Polizia di Stato della questura di Foggia, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, agenti della Squadra Mobile e della Polizia Amministrativa, una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, un equipaggio composto dai militari della Guardia di Finanza ed infine un equipaggio della Polizia Locale.

L’azione sinergica ed articolata sul territorio ha consentito di prevenire efficacemente ogni forma di attività illecita, saturando i quartieri interessati, allo scopo di assicurare serenità e sicurezza agli operatori economici ed alla cittadinanza.

Nel corso del servizio sono stati oggetto di attenzione i mezzi pubblici, di recente oggetto di lancio di sassi da parte di gruppi di giovanissimi. Nell’ambito di tali attività, personale della Polizia Amministrativa ha proceduto al controllo di due attività commerciali in via Nedo Nadi ed in piazza Ugo Foscolo.

Nel corso del servizio, sono state controllate 232 persone, effettuati 28 posti di controllo, controllati 175 veicoli, controllate 11 persone agli arresti domiciliari, contestate 6 violazioni al Codice della Strada ed eseguita una perquisizione personale. Altri controlli specifici sono stati effettuati presso circoli privati da parte degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e dell’Ufficio Volanti.

In particolare è stato controllato un circolo in via San Severo dove sono stati identificati tutti gli avventori, tra i quali alcuni pregiudicati ed un altro circolo sito in via Piave, dove tra gli avventori è stato controllato un cittadino romeno, con a carico un rintraccio per notifica del rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Altri controlli sono stati effettuati ad un circolo in via Fornelli ed un altro in via Nicola Ruffo.