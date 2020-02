Tornano i 'pattuglioni' a Foggia: al setaccio i quartieri Candelaro, Borgo Croci e Carmine Vecchio

Tornano i 'pattuglioni' in città, al setaccio i quartieri Candelaro, Borgo Croci e Carmine Vecchio di Foggia.

Ampio servizio straordinario di controllo del territorio effettuato ieri sera: impiegati quattro equipaggi della Polizia di Stato, tre equipaggi ed una unità cinofila della Guardia di Finanza e due equipaggi della Polizia Locale. Le frze dell'ordine hanno cinturato una vasta zona, suddivisa in due distinti settori. La prima area di intervento è stata quella compresa tra via San Severo, viale Candelaro, via Lucera, via Capitanata, via Capezzuto, Parco San Felice, Croci Nord e Via Saggese.

Successivamente, l’attività di controllo ha interessato il quartiere Carmine Vecchio, nell’area ricompresa tra Piazza del Carmine, Piazza Medaglie d’Oro, Piazza Ugo Foscolo, Piazza Fratelli Bandiera e Largo Madonnina. In entrambi i settori sono stati effettuati posti di controllo stradale, perquisizioni domiciliari e controlli agli arrestati domiciliari, ad esercizi commerciali e a circoli privati.

Complessivamente sono stati effettuati 12 posti di controllo stradale nel corso dei quali sono state identificate 108 persone, 43 delle quali pregiudicate, e sono stati fermati 81 veicoli. Sono state elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada, sono state sottoposte a sequestro amministrativo 2 autovetture ed è stata ritirata una carta di circolazione. Sono state sottoposte a controllo, presso le rispettive abitazioni, diverse persone sottoposte agli arresti domiciliari residenti in zona e sono state effettuate alcune perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi e munizioni. Infine, sono stati controllati alcuni esercizi commerciali, con elevazione di alcune contravvenzioni per illeciti amministrativi, ed un circolo privato ubicato in via Delli Carri.