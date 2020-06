Medaglia d'argento al valore civile a Casertano. Premiati i carabinieri per le indagini sulla strage di San Marco

Ieri presso la caserma 'Chiaffredo Bergia', sede del comando della Legione Carabinieri Puglia, durante la cerimonia commemorativa per la ricorrenza dell'annuario della fondazione dell’Arma dei carabinieri che quest’anno festeggia 206 anni di storia, sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a dieci militari distintisi in delicate operazioni di servizio e sono stati premiati anche due comandanti di stazione che si sono fatti apprezzare nel compimento della loro quotidiana attività istituzionale.

Dopo la cerimonia di deposizione della corona ai caduti il Prefetto di Bari ha consegnato la medaglia d’argento al valore civile al carabiniere Pasquale Casertano che, il 13 aprile 2019, a Cagnano Varano, è stato ferito da un pregiudicato con diversi colpi di pistola che attingevano mortalmente il maresciallo maggiore Vincenzo Di Gennaro con il quale era di servizio.

Giovedì scorso, invece, nell’ambito delle celebrazioni del 206° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il generale di corpo d’armata Giovanni Nistri, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, a Bari, aveva consegnato la medaglia d’oro al valor civile “alla memoria” al padre Luigi De Gennaro. Nella circostanza, alla presenza della sorella Lucia e di Stefania Gualano, compagna del compianto ispettore, è stata anche intitolata al militare la sala conferenze del comando Legione Carabinieri Puglia.

Sono stati premiati anche i carabinieri del comando provinciale di Foggia che sono riusciti ad individuare e catturare uno dei presunti responsabili del quadruplice omicidio avvenuto a San Marco in Lamis il 9 agosto 2017. Encomio solenne del comandante interregionale 'Ogaden' concesso al luogotenente carica speciale Savino Landriscina al maresciallo maggiore Valentino Traisci, ai vicebrigadieri Savino Del Vecchio e Antonio Filannino, all’appuntato scelto qualifica speciale Luigi Sabatino e all’appuntato scelto Giovanni Perna, rispettivamente comandante del reparto operativo e addetti al nucleo investigativo del comando provinciale di Foggia.

"Addetto a stazione distaccata operante in un'area caratterizzata da un elevato indice di criminalità, con spiccata professionalità e determinata iniziativa, nel consapevole adempimento dei propri doveri, durante un servizio di controllo del territorio, insieme ad un altro militare, non esitava ad avvicinare per un controllo un pericoloso pregiudicato, denunciato nei giorni precedenti, il quale, mosso da un irragionevole risentimento, estraeva repentinamente una pistola, esplodendno diversi colpi d'arma da fuoco, benché gravemente ferito, fronteggiava un ulteriore tentativo di aggressione, riuscendo a trasportare il commilitone, colpito mortalmente, presso il posto di emergenza sanitaria più vicino, ove forniva ai colleghi intervenuti preziose indicazioni per rintracciare l'aggressore. Chiaro esempio di non comune senso del dovere e di elette virtù civiche. (13 aprile 2019).