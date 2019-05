Nascite fuori dal comune a Foggia: mamma partorisce quattro gemellini, tre figli nati nello stesso giorno a distanza di anni

Festa grande, a Foggia, per due giovani famiglie benedette dall’arrivo di figli. Ma non si tratta di nascite comuni quelle che hanno riguardato rispettivamente la famiglia Mele e la famiglia D’Alessandro. Entrambi i parti, infatti, hanno il crisma dell’unicità, per motivi differenti.

Ad arricchire la famiglia Mele, infatti, sono arrivati quattro gemellini - Maria Francesca;Luigi; Antonio e Nicole – nati alle 20.50 di ieri all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. I piccoli stanno bene e sono bellissimi.

E’ un caso davvero singolare, invece, quello che ha interessato la famiglia D’Alessandro, anch’essa foggiana: alle 12 di ieri, nella Maternità degli Ospedali Riuniti di Foggia, mamma Luana e il papà Lino hanno abbracciato il loro terzo figlio Andrea. Il piccolo di casa è nato il 27 maggio, proprio come i suoi fratelli Simone e Marco, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2014.