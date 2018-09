Stadio Zaccheria, scatta l'ordinanza durante le partite: chiusi bar e strade, vietata la vendita di bevande alcoliche

In occasione della nuova stagione calcistica 2018-2019 il Comune di Foggia ha emesso una Ordinanza Sindacale, “in ottemperanza alle disposizioni della Questura di Foggia di cui alla nota Div.Gab/CatA.4/18 prot. 0058995 del 22/08/2018 acquista al protocollo generale dell’Ente nr. 89854 del 29/08/2018, per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in occasione degli incontri casalinghi della squadra di Calcio Foggia Calcio s.r.l., che si disputeranno nello Stadio comunale “Pino Zaccheria” di Foggia per l’intera stagione calcistica 2018/2019”.

La misura è scattata dopo l’Ordinanza dirigenziale del Settore mobilità e traffico n. 386 del 2 agosto scorso, con la quale sono state assunte le determinazioni disciplinanti la circolazione veicolare in occasione degli incontri di calcio casalinghi del Foggia Calcio, e quella sindacale del 3 agosto, che ha disposto ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi o rivendite commerciali, ovvero agli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ubicati all’interno e all’esterno dello stadio, come da specifiche indicazioni del Questore, “il divieto assoluto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche (anche con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume) e superalcoliche, di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in lattina, bottiglia di vetro o di plastica, ai fine di prevenire incidenti che possano compromettere la tenuta dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

Quattro i punti presenti nell’ordinanza, in ottemperanza alle disposizioni della Questura: dalle ore 8 del giorno della gara e fino a cessate esigenze, il divieto di sosta su Viale degli Aviatori (tratto compreso tra Viale Ofanto e Viale I Maggio) e su Via G. Dorso (tratto tra Via De Viti De Marco e Via Gioberti), nonché la chiusura di Via Gioberti (da Viale Ofanto a Via Guido Dorso) e Viale Ofanto (da Via Gioberti a Via Mazzini); dalle ore 10:00 del giorno della gara, la rimozione dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata, ubicati nella zona compresa tra V.le Ofanto, Via Gioberti, Via G. Dorso e Viale degli Aviatori; la bonifica della zona antistante lo stadio e Piazza Volontari per la Pace, con la rimozione di qualsiasi oggetto presente nella predetta zona (sassi, bottiglie, etc.) che possa essere utilizzato per il compimento di atti violenti e vandalici; la presenza, per tutta la durata della manifestazione sportiva, di personale dell’Azienda AMIU Puglia SpA, perché sia posto a disposizione del Dirigente del servizio di O.P. per eventuali esigenze; la chiusura tre ore prima dell’inizio di ogni gara e sino ad un’ora dopo il termine della stessa, dell’esercizio pubblico denominato Bar Pineta ed annesso chiosco sito in viale Ofanto (piazzale antistante Stadio).