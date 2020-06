Inizio di settimana amaro per mamme e bambini di Foggia: i parchi gioco sono chiusi

Sabato scorso l'annuncio che centinaia di famiglie di Foggia attendevano da tempo, questa mattina l'amara sorpresa. I parchi gioco comunali situati all'interno della villa comunale e dei quartieri Cep e San Pio x, nonostante l'ordinanza del presidente della Regione Puglia, sono sono stati riaperti

Eppure il Comune di Foggia aveva fissato gli orari di apertura, "per i restanti giorni di giugno", dalle 10 alle 13 al mattino e dalle 17 alle 20 nel pomeriggio. Per i mesi di luglio, agosto e settembre, come da delibera di giunta 63/2019, saranno dalle ore 9 alle 12 nella fascia antimeridiana e dalle 18 alle 21 per la fascia pomeridiana.