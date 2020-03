Landella chiude la villa comunale, parchi giochi e giardini recintati (e il cimitero)

L'emergenza sanitaria da Coronavirus - definita dall'OMS pandemia -, il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio, oltre all'inosservanza dell'invito a restare il più possibile in casa, hanno spinto il sindaco di Foggia a firmare l'ordinanza sindacale numero 17 con la quale si dispone la chiusura immediata dei parchi giochi comunali recintati, della Villa comunale, dei giardini pubblici recintati e del cimitero (con esclusioni delle attività non differibili come le tumulazioni, che saranno effettuate a cura del personale preposto).

La notizia era nell'aria se è vero che qualche ora fa il sindaco aveva preannunciato qualcosina, seppur a mo' di domanda: "Che devo fare? Devo chiudere i parchi, l'isola pedonale e le aree pubbliche?" aveva detto Landella invitando i concittadini a "restare a casa".