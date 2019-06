Polizia in via Miranda, sorpreso parcheggiatore abusivo nei pressi de "La Città del Cinema"

Nella serata di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto all’attività dei parcheggiatori abusivi, gli agenti delle 'Volanti' hanno fermato un giovane, classe 1993, sorpreso a svolgere attività di parcheggiatore abusivo nei pressi de “La Città del Cinema”.

Il giovane è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 7 comma 15 bis del Codice della Strada e, sottoposto a perquisizione, trovato in possesso del provento dell'attività (circa 11 euro) che è stato sequestrato. Lo stesso, con molteplici precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ricadenti nell’arco temporale 2014-2019, sarà proposto per l’applicazione della misura di prevenzione dell’avviso orale.